Justiça Itinerante estará em União entre os dias 23 e 27 deste mês

O município de União se prepara para receber a Justiça Itinerante, que estará ofertando vários serviços para a população entre os dias 23 e 27 de setembro, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O atendimento será realizado via Defensoria Pública com senhas limitadas.

A vinda da Justiça Itinerante faz parte de uma parceria com a Prefeitura Municipal de União, que também estará disponibilizando diversos serviços para a população unionense. Toda a população é convidada a participar! Confira a lista abaixo:

SERVIÇOS OFERTADOS PELA JUSTIÇA ITINERANTE:

Casamento Comunitário, Divórcio Consensual, Ação de pensão alimentícia, Reconhecimento de Paternidade, Exame de DNA, retificação de registro de nascimento ou casamento, suprimento de registro de nascimento ou de óbito, reconhecimento e dissolução de união estável, orientações jurídicas, segunda via das certidões de casamento, expedição de RG.

SERVIÇOS OFERTADOS PELA PREFEITURA DE UNIÃO:

Saúde: Vacinação contra sarampo | Aferição de pressão arterial | verificação de glicemia capilar | Orientações sobre a Saúde Bucal |Entrega de Preservativos | Ginástica Laboral | Serviços de Fisioterapia | Orientação Nutricional | Emissão do cartão do SUS | Serviços de Saúde Mental

Educação: Espaço lúdico | presença de psicopedagoga com informações e orientações | carinho da leitura

Semasc: Informações sobre a Identidade Jovem |Tarifa social de energia | Passe livre intermunicipal e interestadual para PCD |Carteira do idoso |Bolsa família | Concurso de redação |Presença de assistente social e psicólogo para informações e orientações

Secretaria de Desenvolvimento |SEBRAE

- Formalização de empresas

- Orientações para empreendedores