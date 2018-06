Jovens atletas participam de avaliação com apoio da prefeitura

Durante todo o dia desta sexta-feira, dia 15, cerca de 160 jovens unionenses com idades entre 12 e 19 anos, que sonham em ser jogadores de futebol profissional, participaram de uma avaliação para um time do Rio Grande do Sul.



A peneira foi realizada com apoio da Prefeitura Municipal de União e parceria da Secretaria de Esportes e o Professor Paulo Peixe, que na oportunidade trouxe à União o observador técnico Giva, do time Três Passos Atlético Clube, do Rio Grande do Sul. Ele veio para avaliar atletas de União e os aprovados que ganharam podem ser levados para treinar na categoria de base do time gaúcho.

O Prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, e o Secretário de Esportes, França, estiveram acompanhando a avaliação. "Temos trabalhado essa questão de inserir os jovens no esporte. França tem visitado as escolinhas e vamos vendo como a gente pode dá mais espaço para estes jovens que sonham em se tornarem jogadores. Paulo Peixe e os demais professores de futebol em União vem fazendo um excelente trabalho, onde, além de ensinar a técnica do futebol eleva o lado social na vida desses jovens", destacou o prefeito.

Ascom