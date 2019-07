Jovens atendidos pelos SCFV são selecionados para o River FC

Os jovens Marcelo e Vinícius foram selecionados para fazerem parte da Seleção do River Futebol Clube. Os dois rapazes participam da escolinha de futebol do Divinópolis, que é uma das atividades ofertadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC).

Com apenas 15 e 16 anos de idade, os jovens Marcelo e Vinícius entram para a lista de atletas que se destacam em União e agora vão realizar o sonho de jogar futebol em um clube e ainda vão ter a oportunidade de representar a comunidade em que vivem, o Divinópolis, e o município.

Marcelo, que frequenta a escolinha há 6 meses, avalia de forma positiva a participação nas atividades. “Estamos tendo uma oportunidade muito boa aqui. Treinar com um excelente técnico que é o professor Paulo Peixe e contar com esse suporte que a prefeitura tem dado é muito bom e o Serviço de Convivência oferece oportunidades únicas para os jovens aqui da região”, destaca.

O outro jovem, Vinícius, agradeceu pelo aprendizado. “Só agradecer ao Serviço de Convivência pela oportunidade de poder treinar aqui em Divinópolis. Além do treino a gente tem até alimentação após as atividades. Agradecer também ao treinador Paulo Peixe que tem nos ensinado muitas coisas”, frisa.

O treinador Paulo Peixe falou do orgulho e da satisfação em poder ensinar e contribuir com a realização dos sonhos dos jovens unionenses. “O pessoal do River veio fazer uma avaliação e tivemos a alegria de ter dois jovens selecionados, ambos da região do Divinópolis. Esses dois hoje estão representando a cidade e para nós é uma felicidade muito grande. É fruto de um projeto que conta com todo apoio da secretária Martina, do prefeito Dr. Paulo Henrique e só temos a agradecer”, disse.

Sobre o SCFV

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários.