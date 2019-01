Jogos marcam final do Campeonato Unionense de Futsal

Aconteceu na manhã deste domingo (27) uma das rodadas de jogos da final do Campeonato Unionense de Futsal. Na oportunidade, os jogos decisivos marcaram as vitórias de seleções das categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15.

Os jogos foram realizados no Ginásio de Esportes “O Pindungão” e iniciaram às 09h da manhã. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; o secretário de Esportes, França; o secretário de Obras, Cícero Cunha e o secretário de Agricultura, Amaury Rachid, participaram do evento.

Na categoria Sub 11 sagrou-se campeão o time 11 de Julho, que venceu o Alto São José por 4 x 0. Na categoria Sub 13, quem se deu bem na disputa foi o time AABB, que derrotou por 3 x 2 o 11 de Julho. Finalizando a rodada, na categoria Sub 15, o time David Caldas venceu o 11 de Julho com um placar de 5 x 4.

O secretário de Esportes, França, parabenizou os times participantes. “Todos estão de parabéns! Notamos o empenho de todos, está sendo um campeonato muito bonito e que só tem a crescer aqui na nossa cidade. Estaremos reforçando ainda mais o nosso trabalho e apoio às categorias de base do nosso município”, frisou.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, também se pronunciou e falou sobre o evento. “Um campeonato jamais visto em União! Bem organizado e com a participação ativa dos times e das torcidas. União tem muitos talentos e a nossa gestão está fazendo questão de trabalhar o incentivo a este e outros esportes”, destacou.