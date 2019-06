II Encontro de Palhaços e Palhaças de Todos os Encantos estará em União

União vai sediar o II Encontro de Palhaços e Palhaças de Todos os Encantos. O projeto acontece entre os dias 14 e 16 deste mês e conta com espetáculos, oficinas e outras atividades ofertadas de forma gratuita para a população. O encontro conta com apoio da Prefeitura Municipal de União.

A abertura será realizada às 17h do dia 14 na Praça Gervásio Costa (Praça do Ginásio) com a apresentação do Incrível Circo do Churumello (RJ). “É mais um evento cultural que vem para agregar conhecimento e trazer alegria para a população unionense. Convidamos a toda à população para participar deste momento que será muito especial!”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique.