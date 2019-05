II Conferência Municipal debate políticas públicas para idosos

A Prefeitura Municipal de União realizou na manhã desta segunda-feira (27) a II Conferência Municipal da Pessoa Idosa. O evento que foi realizado por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC) e pelo Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa aconteceu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União.



Este ano o evento abordou o tema “Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas. O evento contou com a presença da secretária Martina Cavalcante; do secretário de Agricultura, Amaury Rachid; de servidores municipais, representantes de entidades e dezenas de idosos.

Na oportunidade, os participantes discutiram sobre as propostas que foram levadas à Conferência Municipal para ajuste e aprovação. Após este processo, elas serão apresentadas na Conferência Estadual e posteriormente na Conferência Nacional, em Brasília, para que possam ser transformadas em projetos de lei que sejam levados à Câmara Federal.

A secretária Martina Cavalcante destacou a importância do evento. “É uma oportunidade de grande importância. Contamos com a presença de muitos idosos e mais importante do que este processo é ouvir as necessidades da pessoa idosa aqui em União, para que os assuntos levantados sejam também apreciados pelo governo municipal”, frisou.