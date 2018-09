Idosos participam de aulas de hidroginástica

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), está realizando aulas de hidroginástica com idosos às quintas-feiras, na sede da AABB de União. Na oportunidade também são repassadas orientações pela educadora física Flávia Prado.

A secretária, Martina Cavalcante, destacou a realização das aulas. “As aulas acontecem há 1 ano, e nesse mês de agosto a turma foi beneficiada com novos materiais para que as aulas se tornem mais dinâmicas e diversificadas. É sempre muito satisfatório acompanhar o sorriso no rosto de cada um deles, que fazem a prática do exercício e ganham mais saúde”, explica.

A hidroginástica para idosos é uma das atividades físicas que ajuda a manter a qualidade de vida. Além de ser uma atividade prazerosa e relaxante, os benefícios são inúmeros como: aumento do condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratória e muscular; fortalece os músculos; trabalha o equilíbrio; ajuda a manter a densidade óssea; previne a osteoporose; controla a pressão arterial.

Além de todos os benefícios, a hidroginástica é uma atividade de baixo impacto, com isso evita -se quedas, fraturas, portanto, poucos riscos ao idoso.