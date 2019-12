I Festival da Cana de União | Confira a programação para o evento

Acontece neste sábado (14), durante todo o dia, o I Festival da Cana de Açúcar de União. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal, em parceria com o Grupo Olho D’Água (COMVAP).

Um dia cheio de atividades, palestras e ações sociais será realizado na Praça de Eventos, localizada em frente à Praça do Mercado. Para finalizar a programação, haverá shows musicais com as bandas A Japa e Farra D’ Solteiros.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou a importância da realização do evento. “Nossa cidade tem muitos potenciais e a produção da Cana de Açúcar é um dos destaques nesta região. Esta parceria permite que a população conheça de perto como funciona e também leva mais informações, além de incentivar a nossa agricultura, o nosso turismo e os empreendedores”, disse o gestor.

Os serviços e palestras estarão sendo ofertados de forma gratuita e toda a população é convidada a participar.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

9:00 - Solenidade de abertura

9:30 - Prestação de serviços a comunidade:

Cabeleireiro

Manicure

Limpeza de pele

Aferição de pressão

Teste de Glicemia

Distribuição de mudas

10:00 - Abertura dos bares com forró pé de serra e início das exposições de produtos nos stands.

15:00 - Palestra sobre Produção de Cana de Açúcar, com o Palestrante Luiz Fernando Melo (Diretor da Comvap)

16:00 - Palestra sobre Técnicas de Vendas

17:00 - Palestra sobre empreendimento na agricultura

18:00 - Concurso para escolha da Rainha da Cana

19:00 - Show com Banda Local

22:00 - Shows com as bandas Farra D’ Solteiros e A Japa

A JAPA CANTORA

MISAN CARVALHO E FARRA D'SOLTEIROS