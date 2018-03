Hospital recebe recursos para abertura do centro cirúrgico

O Hospital José da Rocha Furtado, em União, recebeu na manhã desta segunda-feira (05), cerca de R$ 210 mil em equipamentos, através do Programa Renova Saúde. Os equipamentos vão possibilitar a abertura do centro cirúrgico do hospital. O benefício é mais uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, por meio de emendas da Senadora Regina Sousa (PT).

A solenidade de entrega contou com as presenças da senadora Regina Sousa, do deputado Georgiano Neto, do prefeito Dr. Paulo Henrique, do vice-prefeito Lauro Nery, do ex-prefeito José Barros; do superintendente de Assistência à Saúde, Alderico Tavares; da secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa; demais secretários e servidores municipais e ainda a presença dos vereadores: Frankylandy, Alderico Cunha, Eliane Costa, Orcivane Coelho e Manoel Cecílio.

Foram entregues equipamentos como aspirador de secreção elétrico, desfibrilador, foco cirúrgico e mesa cirúrgica. "É uma questão de honra fazer esse centro cirúrgico funcionar até porque esta é minha cidade, minha família vive aqui e um dia quero retornar", declarou a parlamentar, acrescentando que também destinou outras emendas para o município.

Em sua fala o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique agradeceu ao Governo do Estado e a senadora pelo apoio. “Estamos trabalhando muito em parceria com o Governo do Estado, entramos com recursos próprios para resolver o problema da cozinha deste hospital. Estaremos iniciando as cirurgias de cesárea, hérnia apendicite e posteriormente outros tipos de cirurgia. Continuaremos trabalhando pelas pessoas e vamos fazer com que o hospital ofereça cada dia mais um atendimento de qualidade”, destacou o gestor.



OUTROS BENEFÍCIOS

O deputado estadual Georgiano Neto aproveitou a oportunidade para citar os benefícios que está destinando para o município. “Já temos uma emenda de R$ 120 mil reais para aquisição de uma nova ambulância e o deputado Júlio César está destinando recursos para aquisição de uma van para transporte eletivo e outro veículo, modelo pick up para a Saúde”, frisou.

A senadora Regina Sousa também se comprometeu em ajudar o prefeito na liberação dos recursos para a reforma da outra parte do hospital. De acordo com o gestor, o projeto de reforma que prevê R$ 1,5 milhão em recursos já se encontra em Brasília.

