Hospital recebe mudanças para melhorias no atendimento à população

O Hospital Municipal Dr. José da Rocha Furtado, em União (55 km de Teresina), tem passado por transformações nos últimos meses. Recebendo atenção especial por parte da gestão municipal, o hospital teve a sua capacidade de atendimento dobrada e passou a realizar diversos procedimentos que antes não realizava. Outras mudanças ainda serão realizadas com a entrega da reforma do centro cirúrgico e a reforma da outra parte do hospital, que começará em breve.

Há cerca de 1 ano e 5 meses atrás, em gestões anteriores, o hospital atendia cerca de 80 pacientes por dia, hoje atende cerca de 160. Isso em virtude do aumento do número de profissionais plantonistas. São 2 médicos que atendem 24hs, 2 enfermeiros, assistente social, dentre outros.

O hospital também oferece aos pacientes o suporte com a realização de exames de imagem (ultrassonografia e raio-X ) e exames laboratoriais. A realização destes exames tem auxiliado no diagnostico dos pacientes que passam por ali diariamente.

O diretor clínico do hospital, Dr. Itapuã Damásio, ressaltou ainda o aumento na quantidade de exames realizados. “Atualmente o hospital realiza cerca de 540 exames de Raio-X por mês, entre pacientes internos, pacientes encaminhados pelo PSF e oriundos de municípios vizinhos”, ressalta.

O hospital também conta com o trabalho de um médico (profissional de ultrassonografia) que por 4 vezes na semana atende pacientes internos, garantindo mais apoio ao diagnóstico dos médicos, objetivando em um melhor resultado no tratamento dos pacientes. “Realizamos em média 360 exames de ultrassonografia em pacientes que vem do PSF, além dos internos do hospital”, explica.

O diretor clínico informou ainda que está implantando protocolos de atendimento para casos de infarto, dor torácica, AVC (Acidente Vascular Cerebral), ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva), síndrome coronariana, analgesia, o que garante melhor tempo de resposta ao tratamento e referencia de pacientes para serviços de alta complexidade, quando necessário.

Prefeito, secretária de Saúde e equipe técnica realizando visita ao hospital

Reformas

Está sendo concluída a reforma da cozinha, que ficará dentro dos padrões, com aquisição de fogão industrial, depósito para condicionamento dos alimentos, coifa, exaustor e equipamentos para uso correto pelos profissionais. Outros pontos do hospital, como a sala de parto, e algumas enfermarias receberam pequenas reformas na ambiência, pois estavam funcionando por muito tempo de maneira insalubre.

Centro cirúrgico

A secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, informou que a Prefeitura tem cobrado agilidade para que o centro cirúrgico passe a funcionar o mais breve possível. “Já recebemos alguns dos equipamentos necessários e estamos aguardando a outros, o que é fruto de uma parceira com o Governo do Estado, por meio de emendas da Senadora Regina Sousa. De acordo com a Sesapi (Secretaria de Saúde do Estado) receberemos em breve para que possamos informar a reabertura do centro cirúrgico", explicou.

O centro cirúrgico contará com o profissional médico anestesista que irá atuar na realização das cirurgias.

Hospital terá cara nova

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, anunciou recentemente a liberação dos recursos, por parte do Ministério da Saúde para a reforma da outra parte do hospital. “Já estávamos pleiteando esses recursos desde o ano passado e com o apoio do Senador Ciro Nogueira, conseguimos junto ao Ministério da Saúde a liberação destes recursos. Faremos os trâmites normais para dar inicio a esta obra que vai transformar por completo o hospital oferecendo o melhor para a nossa população", disse o gestor.





AscomGeysa Silva