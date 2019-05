Hospital: Plantões estão devidamente regularizados

Os plantões do Hospital Municipal Dr. José da Rocha Furtado estão devidamente regularizados. O prefeito do município, Dr. Paulo Henrique, conseguiu articular junto aos médicos contratados para que diariamente tenha à disposição da população ao menos dois médicos plantonistas para atender as demandas.

Na manhã desta terça-feira (21), o gestor realizou vista técnica ao local e acompanhou de perto como vem sendo realizado o atendimento. “Viemos conversar com a direção do hospital e também com os médicos e pacientes para checarmos se está tudo indo bem. O atendimento de qualidade é um direito dos unionenses e estamos trabalhando para garantir que este melhor mais a cada dia! A regularização dos plantões é apenas o começo de outras melhorias que estamos buscando”, destacou.

A população pode conferir através de tabela como está sendo realizado o atendimento no Hospital: