Hospital de União será reformado por completo

O Hospital Municipal Dr. José da Rocha Furtado passará por mais uma etapa de reforma. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, foi quem anunciou a realização da obra que transformará por completo a estrutura do local. O gestor esteve visitando o local na última terça-feira (10) acompanhado pela secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, o arquiteto Júlio Medeiros, a diretora do hospital Aranucha Brito e o engenheiro do município, Ângelo Cavalcante.

De acordo com o prefeito, a visita teve o objetivo de mostrar a situação em que se encontra o hospital e começar a idealizar a funcionalidade do mesmo após a reforma. “O arquiteto Júlio Medeiros com ampla experiencia na área hospitalar, assinou projetos como Hospital da Unimed, atual Santa Maria assim como prédios de consultórios. Queremos fazer aqui uma mudança por completo com profissionais treinados e preparados”, explicou.

Durante a visita, Dr. Paulo Henrique, explicou ainda sobre como será realizada a reforma. “Há 06 meses fizemos este pedido ao senador Ciro Nogueira, mostramos a situação do nosso hospital que tem uma estrutura muito antiga e fomos atendidos, dando apoio junto ao Ministério da Saúde, onde conseguimos a liberação de recursos para reformarmos por completo toda a estrutura do hospital”, disse.

De acordo com a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, a reforma contemplará todas as áreas do hospital. “A recuperação será total em toda essa estrutura, desde a área administrativa, as enfermarias, sala de parto, com aparelhos novos e enfim o hospital terá instalações dignas para a população. Acreditamos que muito em breve, o recurso estará disponível e poderemos começar os procedimentos”, disse.

CENTRO CIRÚRGICO

O hospital já teve o centro cirúrgico reformado, em sua primeira etapa, e está sendo equipado para que possa ser entregue em breve a população unionense. “Estamos agilizando a vinda de todos os equipamentos necessários para que o centro cirúrgico seja reaberto e a população passe a dispor de pequenas cirurgias aqui mesmo no hospital. É mais um compromisso que estamos honrando com a população unionense, pois sempre prezamos pela qualidade da Saúde do município”, pontua o prefeito, Dr. Paulo Henrique.





