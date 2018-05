HOSPITAL DE UNIÃO: Após reforma, cozinha funciona dentro dos padrões

Na última quinta-feira (24), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; a secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa; realizaram visita a nova cozinha do hospital, acompanhados pela diretora, Aranucha Brito. Na ocasião, o vereador Júnior Mota em visita ao hospital foi convidado a conhecer as novas dependências da cozinha, que passou por reformas e encontra-se já em pleno funcionamento, atendendo as necessidades do hospital e dos pacientes.



A diretora do hospital, Aranucha Brito, informou que a reforma que foi concluída na semana passada, seguindo normas, utilizando revestimentos de fácil limpeza e manutenção. “Adquirimos também uma coifa industrial e exaustores, o que permite um ambiente com temperaturas mais amenas, garantindo ótimas condições de trabalho para a equipe que trabalha aqui”, explicou.

Para a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, a reforma proporciona um ambiente adequado e limpo para a manipulação e preparo da alimentação de qualidade. “Este trabalho mostra que cada vez mais estamos buscando melhorias para atender, de maneira digna, a população unionense”, destaca.



O prefeito, Dr. Paulo Henrique, citou os benefícios da realização da reforma. “Foi uma reforma realizada com recursos próprios do município, pois percebemos a necessidade e a urgência de se ter um ambiente mais adequado. Vale ressaltar que a cozinha tinha condições insalubres e sem condições de uso. Foi necessário revisar toda a instalação elétrica e de gás, o que fez com que se estendesse além do prazo estipulado, pois buscamos sempre fazer tudo com segurança e responsabilidade”, declarou.

Na oportunidade, os gestores e também o vereador Júnior Mota, aproveitaram para experimentar e aprovar a alimentação que é oferecida aos funcionários e pacientes do hospital.

Ascom