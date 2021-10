Homem é preso após furtar bolsa de mulher em União

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso por volta das 11h desta sexta-feira (08) suspeito de furtar uma bolsa de uma mulher que tinha dinheiro e um celular no município de União, distante km 64 km de Teresina. Segundo a Polícia Militar, ele foi reconhecido por imagens de câmeras de segurança.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Ainda segundo a polícia, a mulher trabalha em um comércio da cidade. Ela teria deixado a bolsa no estabelecimento, quando o suspeito apareceu e furtou. Nela, havia uma quantia em dinheiro e um celular. Apenas o aparelho foi recuperado. O crime aconteceu nessa quinta-feira (07).

Foto: Jailson Soares/ODIA



“Ele foi reconhecido por imagens de câmeras de segurança e foi feito o procedimento desde ontem. A mulher deixou a bolsa no estabelecimento e ele entrou no local e furtou. A prisão ocorreu na cidade de União por volta das 11h”, disse o sargento Carlos Neves, da PM, à O Dia TV.

Ainda segundo o sargento, o suspeito é conhecido da polícia. “Ele estava desarmado no momento do furto e aproveitou o descuido da vítima para poder furtar a bolsa do estabelecimento. O homem já é conhecido da polícia”, completa.

Após a prisão, o suspeito foi levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

