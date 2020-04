HMU terá espaço equipado para tratamento de síndromes respiratórias

O Hospital Municipal de União terá um espaço equipado destinado a síndromes respiratórias nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique, durante visita técnica ao local com o secretário de Saúde, Narcizo Chagas, e com a diretora do HMU, Thayrine Pimentel, na última quarta-feira (08).

O gestor vistoriou o novo espaço que está sendo preparado e contará com trabalho realizado por uma equipe especializada no assunto. “Pensando na pandemia do novo Coronavírus, que já fez muitas vítimas no mundo todo, estamos intensificando as medidas e trabalhando com a nossa equipe para ofertar mais atendimento aos unionenses. Este é um espaço que está sendo criado para tratar exclusivamente as síndromes respiratórias. O objetivo é que todas as pessoas com esses sintomas tenham um local separado e com os devidos cuidados e equipamentos para serem tratados”, destacou.

O prefeito também citou as outras medidas que estão sendo realizadas. “Isso mostra o cuidado que estamos tendo com a saúde da população. Quero dizer a todos vocês que todas as Unidades Básicas do município estão abertas para oferecer atendimentos e dar segurança a toda a população e os casos mais graves vem para o hospital”, explicou.