Gustavo Medeiros fala dos desafios em União e aposta no sucesso da oposição em 2022

O Prefeito de União, Gustavo Medeiros (DEM), analisou, em entrevista ao Sistema ODIA de Comunicação, os desafios enfrentados nos primeiros dez meses da sua nova administração. Uma das cidades mais importantes da região metropolitana de Teresina, União, assim como praticamente todo o estado, passou por momentos difíceis no auge da pandemia de COVID-19, porém, Gustavo Medeiros comemorou a estabilidade financeira construída por sua administração. O gestor visitou o Sistema ODIA de comunicação na manhã desta terça (26) e revelou que acredita na força da mudança proposta pela oposição para 2022.



Medeiros lembrou os momentos mais tensos de crescimento dos casos de Covid-19 e cobrou cuidado da população diante do aumento de casos em União.

“A palavra chave é desafio e a gente gosta de desafios. É a terceira vez que a gente enfrenta o desafio de administrar União, mas dessa vez encontramos a cidade totalmente acabada em todos os setores. É claro com uma pandemia como esta tudo fica superestimado, o desafio que enfrentamos a cada dia ter que comandar o cumprimento dos decretos e procurar comunicar para a população que aquilo era uma necessidade, muitas vezes não somos compreendidos, esse foi o maior desafio. Outro desafio também foi ver amigos indo embora por conta dessa doença que continua. A gente países como Rússia, China, Europa enfrentando crescimento no número de notificações. Percebemos também no nosso município que esse afrouxamento nas medidas tem gerado um crescimento nas notificações, tivemos um dia com 15 notificações”, afirmou o prefeito.

O Prefeito ainda valorizou o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, aos municípios para superar a crise. Para Gustavo Medeiros o auxílio emergencial e o novo auxílio Brasil serão cruciais para a recuperação da economia nas menores cidades.

“Na economia do município percebemos também um desespero dos pequenos empresários que precisavam fazer os seus negócios e não podia, isso trouxe muita aflição a todos nós. O prefeito é que vê a população necessita. Graças a ação louvável do governo federal com o auxílio que foi dado neste período e agora a gente vê esse novo auxílio de R$ 400 que a gente espera que atingindo todos aqueles que estão cadastrados no Bolsa Família possam ter um apoio maior. Na educação enfrentamos problemas, até hoje não voltou ao ensino presencial 100%, e temos problemas na formatação de um modelo que possa garantir o mínimo de qualidade na forma de ensino”, finalizou o prefeito.

O gestor ainda avaliou áreas importantes da cidade e falou sobre os investimentos que serão realizados na infraestrutura do município. Veja na íntegra a entrevista com o prefeito de União, Gustavo Medeiros.

O gestor em reunião com Ciro Nogueira em Brasília FOTO: Facebook Gustavo Medeiros

Saúde

“Na saúde temos enfrentado o desafio de fazer com que a saúde da família funcione que o hospital tenha aquele espaço preparado para receber os casos mais alarmantes, mas estamos diante de uma nova realidade que é esse distanciamento que está sendo diminuído, com festas, partidas de futebol, a necessidade de todo mundo de voltar a dançar, brincar. É um desafio que estamos enfrentando com galhardia”

Investimentos

Quando as eleições se aproximam, se aproxima também os investimentos. Temos este ano já muito investimento e no próximo ano a gente espera que sejam concretizados alguns projetos que temos em mente de pavimentação poliédrica. No próximo ano esperamos o apoio do senador Ciro, do deputado Átila, do deputado Gustavo Neiva para termos investimentos que chegam a mais de R$ 5 milhões. A nossa cidade ainda precisa de recapeamento asfalto, de recuperação da pavimentação antiquíssima. Acredito que esses investimentos vão gerar mão de obra e que a população tenha um meio de renda. Vamos ter investimentos na área de saúde, reerguendo nosso hospital graças a uma emenda de R$ 3,5 milhões do senador Ciro Nogueira. O hospital é antigo e precisava dessa reforma, vamos durante o ano de 2022 o colocar em pleno funcionamento.

Rombo da Previdência

O Governo Federal tem proporcionado aos municípios uma estabilidade, com relação ao FPM não teve redução significativa, ele manteve em bons patamares o repasse. O Problema principal de União é o rombo da previdência, isso preocupa a nós gestores por que o rombo chega a R$ 350 mil mensais. Você imagina administrar um município como União todo o mês tendo que passar para o fundo previdenciário uma quantia dessas. O desafio nosso é esse, estamos com as contas equilibradas, pagando dentro do mês, antecipando o 13° dos professores, com escolas sendo reformadas e ampliadas. Vamos melhorar e ampliar doze unidades básicas de saúde, com gabinete odontológico, fazendo com que a odontologia volte a funcionar. Acredito que com esse apoio de mais 1% no próximo ano, se a gente conseguir equilibrar o fundo de previdência, isso vai permitir um equilíbrio maior.

Política

Acredito que o Piauí está cansado dessa administração, é mais do que chegada a hora da mudança, essa mudança tem sido comandada pelo senador Ciro Nogueira e estamos alinhados com o Ministro Chefe da Casa Civil. Acredito na chapa Silvio/Iracema o Democratas sempre trabalhou fazendo oposição a esse conjunto de coisas que a gente presencia.

