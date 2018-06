Grupo de gestantes participa de encontro e recebe kits de enxoval

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou na manhã desta quarta-feira (27) a reunião mensal com o grupo de gestantes “Bebê a Bordo”, a sede do CRAS I. Na oportunidade as participantes foram acolhidas e presenciaram um bate-papo com a psicóloga, Denise Araújo.



As reuniões em grupo tem o objetivo de acompanhar o período de gestação das mulheres usuárias do CRAS. Na reunião desse mês o grupo contou com a participação da artesã Célia Betânia, que trabalhou junto com as gestantes a confecção de biscuit em MDF e elas mesmas puderam produzir suas lembrancinhas.

“Para nós é gratificante e para elas é de grande importância ter esse acompanhamento, esse acolhimento e a oportunidade de aprender mais e ter uma opção até mesmo de geração de renda extra. Foi um encontro muito produtivo e sei que essas futuras mamães estão mais felizes com essa contribuição que pudemos oferecer”, disse a secretária, Martina Cavalcante.

Ao final da reunião as gestantes que já se encontram no nono mês foram contempladas com kits de enxoval.

Ascom