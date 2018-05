Grupo de gestantes atendidas pelo CRAS II participam de encontro

Neste dia 03 de maio a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) também realizou uma reunião com o grupo de gestantes "Mamãe Feliz Bebê Sorridente", que são acompanhadas pela equipe do CRAS II, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.

O acompanhamento visa o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O grupo de gestantes realiza encontros mensais, onde as futuras mamães participam de palestras sobre gestação, cuidados com o bebê, entre outros.

Neste encontro, a palestra foi realizada pela a Assistente Social Jakeline Santos com o Tema: Direitos e Deveres das Gestantes .

Ascom