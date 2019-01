Governadora em exercício visita União e entrega equipamentos ao hospital

A governadora em exercício, Regina Sousa, esteve em União na tarde desta sexta-feira (25). Na ocasião, a chefe do executivo realizou entrega de equipamentos para o centro cirúrgico do Hospital Dr. José da Rocha Furtado, visitou obras da U. E. Fenenelon Castelo Branco e participou de reunião com lideranças políticas do município na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STTR).

Durante a visita da governadora, o hospital recebeu carro de anestesia, monitor cardíaco, leitos e ar-condicionados, o que já soma junto aos outros equipamentos já entregues, R$ 1,2 mi em emendas destinadas por Regina Sousa, quando foi Senadora da República.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, agradeceu a parceria com o Governo e falou sobre a reabertura do Centro Cirúrgico. "A população tem cobrado a reabertura deste centro e agora vejo que já é uma realidade cada dia mais próxima. Somos gratos ao Governo do estado, a governadora Regina que sempre é atenciosa com União. Ela tem nos ajudado bastante, esta não é a primeira emenda dela para o município e esses equipamentos tornam possível a reabertura do centro cirúrgico", frisou.

A governadora em exercício, Regina Sousa, falou sobre os benefícios que o Governo tem trazido para o município. "Para abrirmos o centro cirúrgico falta somente um equipamento e estamos trabalhando para que o mesmo venha o mais breve e possamos colocar o centro para funcionar. Aproveito para dizer que desejo estar aqui presente e participar da primeira cirurgia que será realizada e dizer que estaremos lutando para trazer benefícios para esta terra", destacou.

Também participaram dos eventos o Secretário de Estado do Governo, Merlong Solano; o deputado diplomado, Franzé Silva; o ex-deputado federal, Antonio José Medeiros; o ex-prefeito de União, José Barros Sobrinho; os vereadores: Frankilandy, Eduardo Bacelar, Orcivane Coelho, Feitosa e Manoel Cecílio; os secretários municipais: Socorro Silva (Saúde), Marcone Martins (Educação) e Amaury Rachid (Agricultura); o presidente do STTR, Laurentino; lideranças locais e a comunidade em geral.