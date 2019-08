Governadora em exercício e prefeito inauguram obra de calçamento

A governadora em exercício, Regina Sousa, esteve em União nesta sexta-feira (09) e junto com o prefeito da cidade, Dr. Paulo Henrique, realizou a inauguração das obras de pavimentação poliédrica (calçamento) em algumas ruas do Bairro Vila Nova Conquista. A obra se estende por uma área de 3.749,90 m² e está orçada em R$ 429.979,78.

A obra é fruto de uma emenda que foi destinada por Regina Sousa, ainda quando esteve no cargo de Senadora. A emenda foi executada através Governo do Estado, CODEVASF, via Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) e com apoio também da gestão municipal.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve acompanhado por uma comitiva e aproveitou a ocasião para agradecer os benefícios que o município tem recebido. “É um grande benefício para esta região. Estamos felizes e satisfeitos com esta obra que dá uma nova cara, uma nova estrutura para este bairro. Agradecemos a nossa governadora em exercício, Regina Sousa, pelos muitos benefícios que tem trazido para União”, disse o gestor.

Obra de asfalto

Na ocasião, a comitiva aproveitou para visitar o andamento das obras de pavimentação asfálticas da estrada que liga a PI 112 ao Povoado Santa Rita, na região do Divinópolis. “É um sonho antigo da população unionense e que agora está se tornando uma realidade. A obra está em andamento e esperamos poder entregá-la em breve”, disse a vice-governadora.