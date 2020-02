Governador Wellington Dias recebe prefeito Dr. Paulo Henrique para parcerias

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve em reunião, nesta quinta-feira (20), com o governador do Estado, Wellington Dias e com o deputado federal Júlio César, para tratar sobre parcerias para o ano de 2020.

“O governador sempre atende nossas demandas e se colocou ao nosso lado para trazermos mais ações e obras que beneficiem o nosso povo de União. Estamos alinhados para fazer o melhor pelos unionenses. E ao nosso lado, nosso grande deputado Júlio César, um parceiro de União”, afirma Dr. Paulo Henrique.