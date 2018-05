Governador e comitiva inauguram reformas e autorizam obras em União

O governador Wellington Dias esteve em União na tarde desta quinta-feira (24), acompanhado por uma comitiva de deputados e assessores e foi recepcionado pelo prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, vereadores do município, secretários da gestão municipal, servidores e outras lideranças políticas.



Na oportunidade, Wellington Dias, inaugurou a reforma do Centro Estadual Educacional Profissional Rural (CEEPRU) Manoel Otávio. Aproveitando a visita, o gestor e sua comitiva também entregaram a Quadra Poliesportiva da Unidade Escolar Barão de Gurgueia e vistoriaram as obras do Centro de Cultural de União.

O chefe do executivo piauiense também autorizou a Licitação para a reforma da Unidade Escolar Barão de Gurgueia e deu a Ordem de Serviço para a pavimentação asfáltica de aproximadamente 10 Km na PI 112, entre os povoados Divinópolis e Santa Rita.

Além do governador, a deputada federal, Rejane Dias; o deputado estadual, Georgiano Neto; o deputado estadual, Francisco Limma; o ex-deputado federal, Antonio José Medeiros; o Secretário de Estado da Educação, Helder Jacobina; o ex-deputado, Merlong Solano; a Secretária de Estado do Governo, Ariane Sídia e o ex-prefeito José Barros Sobrinho marcaram presença.

O prefeito de União, Paulo Henrique Medeiros, agradeceu a parceria com o Governo do Estado do Piauí e falou do impacto que esse conjunto de obras tem feito no dia a dia da população. “Cito aqui a reforma desse Centro de Educação Agrário que vai beneficiar diretamente as pessoas do campo, profissionalizando-a e dando mais oportunidades de emprego e renda. No entanto, são muitos os benefícios que o nosso município tem recebido, a exemplos dos investimentos em saneamento e também em mobilidade urbana. Essa obra de asfaltamento que vem aí para a região do Divinópolis é outro sonho da população que será realizado. Somos gratos por esta parceria com o Governo do Estado”, destacou.

Fotos: Ccom

Ascom