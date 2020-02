Gestão trata sobre a realização da Exponorte e do II Festival da Cana

Em agenda em Teresina na manhã de hoje (12), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e os secretários Amaury Rachid (Agricultura e Meio Ambiente) e França (Desenvolvimento), participaram de reunião com a secretária de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo, Simone Pereira Araújo.

Na oportunidade, os gestores trataram sobre demandas para a realização da segunda edição do Festival da Cana e a realização da Exponorte. Na oportunidade, a secretária se comprometeu em trabalhar para incluir os dois eventos no calendário de eventos do Estado.

“Foi uma conversa muito produtiva e tenho certeza que daí teremos ótimos resultados em breve. A Exponorte é um evento de grande importância para o nosso município, pois União tem muito potencial para a criação de ovinos e caprinos. O Festival da Cana vai se consolidar como outro grande evento, pois fomenta a economia e o empreendedorismo da região”, citou o prefeito.

O secretário Amaury Rachid também destacou a importância de se buscar parcerias para a realização dos eventos. “O potencial de União é enorme e queremos trabalhar da melhor forma, sempre incentivando a sustentabilidade do homem do campo, dos criadores e também fortalecendo a economia”, disse.

O secretário de Desenvolvimento, França, também citou a importância da busca por novas parcerias visando a realização dos eventos. "A Secretaria de Estado do Agronegócio será uma grande parceria nos trabalhos em torno da realização destes eventos. Com isso estaremos fomentando o nosso turismo, o agronegócio, o empreendedorismo e a nossa Economia. União só tem a ganhar!", disse.