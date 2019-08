Gestão realizará inauguração de escola e estrada na zona rural

Nesta terça-feira (06), a Prefeitura Municipal de União realizará uma manhã de inaugurações. Na oportunidade, serão entregues à população a nova estrutura da Unidade Escolar Maria de Lourdes Miranda Craveiro e a estrada que liga o povoado Marinheiro à Ilha da Posse.

A estrada para a Ilha da Posse era uma reivindicação de dezenas de famílias que residem na região e que agora podem contar com uma estrada em perfeitas condições para o tráfego e a mobilidade na região.

A Unidade Escolar Maria de Lourdes Miranda Craveiro é uma das escolas mais antigas do município e está localizada em uma região bastante populosa da cidade. Com a reforma, o prédio ganhou nova estrutura, espaços modernizados, biblioteca e sala de informática. O prédio recebeu ainda uma ampliação, com a construção de outras duas salas de aula, que vão garantir a ampliação na oferta do ensino.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, informa que a gestão prossegue buscando atender as demandas da população. “A estrada é a realização de um sonho para muitas famílias daquela região. A reforma e a ampliação da escola representam um grande passo para a nossa Educação. Estamos ampliando a oferta do ensino e podermos atender ao menos mais 120 pessoas, além de ofertas aos estudantes e professores um espaço digno, moderno e arrojado”, disse o gestor.