Gestão realiza workshop com servidores do hospital municipal

Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida no ambiente de trabalho, a gestão municipal realizou o I Workshop: A Felicidade no Ambiente de Trabalho com servidores do Hospital Dr. José da Rocha Furtado.

A ministrante da palestra foi a professora e doutora, Dolores Vieira. O encontro contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; da secretária de Saúde, Socorro Silva; o diretor do hospital, Narciso e dos servidores.

Na ocasião, o prefeito falou aos participantes. “São muitas as ações que estamos realizando e que ainda vamos realizar aqui no hospital e nos demais órgãos da nossa gestão. Este encontro é de grande importância para a a qualidade do trabalho destes profissionais”, frisou.