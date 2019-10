Gestão realiza seminário municipal de políticas públicas sobre drogas

A Prefeitura Municipal de União realizou na manhã desta quinta-feira (10) o I Semninário Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas. O evento aconteceu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, reunindo autoridades, estudantes e a comunidade em geral.

O seminário teve o objetivo de discutir sobre as políticas públicas e também debater sobre a criação do conselho municipal de políticas públicas sobre drogas. O evento foi realizado através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a CENDROGAS, Fazenda da Paz e FENNOCT (Federação Norte e Nordeste de Comunidades Terapêuticas).

Durante o evento teve roda de conversas com: Narcizo Chagas (Secretário de Saúde), Sâmio Falcão (coordenador geral da CENDROGAS) e Célio Barbosa (representando a FAZENDA DA PAZ e a FENNOCT).

O evento contou com a presença do prefeito em exercício, Lauro Nery, dos secretários municipais: Narcizo Chagas (Saúde), Amaury Rachid (Agricultura), da diretora do HMU, Thayrine Pimentel, do coordenador da CENDROGAS, Samio Falcão, do Célio Barbosa, representado a Fazenda da Paz e a FENNOCT, da coordenadora do CAPS, Hildegarda Oliveira, de servidores e a população em geral.