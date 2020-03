Gestão realiza reforma e ampliação de mais 2 escolas com recursos próprios

Investir na qualidade da Educação ofertada no município sempre foi uma das prioridades da gestão municipal em União. Outro grande investimento que vem sendo realizado é a reforma e ampliação de escolas da rede municipal de ensino.

As Unidades Escolares Maria de Lourdes Craveiro e Padre Luís de Castro Brasileiro já tiveram suas obras concluídas e passaram a contar com uma nova estrutura, mais ampla e mais digna aos alunos e professores.

Atualmente, a gestão está realizando, com recursos próprios do município, a reforma e ampliação de outras duas escolas, são elas: Unidade Escolar José Ricardo (no Povoado Divinópolis) e Unidade Escolar Lilásia Marques Lobão (Bairro São Pedro). As obras vão garantir uma estrutura mais ampla e moderna para a melhor oferta da educação.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve visitando as obras acompanhado pelo vereador Mascarenhas e falou sobre os avanços da Educação. “Esperamos entregar as reformas o mais breve possível. São escolas importantes da nossa cidade e que atendem um grande número de estudantes. São muitos os investimentos da gestão na qualificação dos servidores e também na melhoria da estrutura física de nossas escolas. Tudo isso é feito pensando no conforto e na comodidade dos nossos estudantes e professores”, citou o gestor.