Gestão realiza I Workshop sobre Alterações das Regras de Futebol

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Esportes, na terça e na quarta-feira (18 e 19) o primeiro Workshop sobre Alterações das Regras de Futebol Fifa 2019/20. Na ocasião, os árbitros e a comunidade de União estiveram presentes, para o momento de ampliar os conhecimentos sobre o mundo do futebol.

O secretário, França, comentou sobre a realização do encontro. “Um momento bastante proveitoso para todos nós. Aproveitamos para atualizar as informações e trocar algumas informações também. Estamos satisfeitos com o resultado e quem ganha com isso é o nosso Esporte, que tem revelado grandes talentos”, destacou.

O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).