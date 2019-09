Gestão realiza I Encontro de Atenção Primária à Saúde

A gestão municipal realizou na manhã desta terça-feira (03), o 1º Encontro Municipal de Atenção Primária à Saúde. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde foi voltado para os profissionais de saúde que atuam no município, com o objetivo de aprimorar o atendimento feito junto à população e compreender como se dará a implantação das novas mudanças propostas pelo Governo Federal.

O evento foi realizado no auditório do Centro Cultural Martins Napoleão, em União e contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique, de secretários municipais e dos servidores que atuam na saúde pública municipal (enfermeiros, médicos, agentes de saúde, técnicos em saúde bucal, etc.).



O prefeito Dr. Paulo Henrique esteve presente durante o evento, reforçando que a saúde é prioridade para a gestão, além de pontuar os investimentos que vem sendo feitos nas estruturas, bem como a busca de recursos junto ao governo estadual e federal para reforçar e ampliar o trabalho que vem sendo feito no município. “Já conquistamos muito para a nossa Saúde, mas queremos avançar muito mais e este trabalho sendo feito com uma equipe focada, será um sucesso”, disse o gestor.

O secretário municipal de Saúde, Narcizo Chagas, informou que a gestão tem trabalhado para promover melhorias em todos os setores da Saúde. “Encontros como este promovem mais capacitação, mais conhecimento e uma interação maior entre os servidores da nossa Saúde. Com isso é possível compreender melhor e resolver de forma mais rápida as nossas demandas”, destacou.