Gestão realiza entrega de certificados de curso de maquiagem

A Prefeitura de União, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), busca ofertar as ferramentas necessárias para que a população unionense possa criar meios de sustento e geração de renda. Na manhã de hoje (16), por exemplo, o prefeito Paulo Henrique participou da entrega de certificados, no CRAS II, às mães que participaram do curso de maquiagem.

Além de incentivar a autoestima das participantes, fomentando a inclusão, agora todas estão aptas a trabalharem nesse ramo da estética. “Gerar oportunidades, promover mais conhecimento tem sido um grande desafio. Além deste, outros cursos também foram ofertados com o objetivo de oportunizar a essas pessoas uma outra forma de obter renda”, disse o gestor.

A secretária, Martina Cavalcante, se fez presente e parabenizou a turma recém formada. “É motivo de orgulho e satisfação. Essas mulheres vão poder trabalhar, ter uma renda extra e garantir o sustento da família. É um conhecimento que sela pra vida inteira e somos gratos por poder fazer parte de mais esta conquista”, frisou.