Gestão realiza Cerimônia de Congratulações do projeto IDEB

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou a Cerimônia de Congratulações para homenagear estudantes e professores que se destacaram no projeto do IDEB 2019.

O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (13) no Centro Cultural Martins Napoleão e na ocasião, professores receberam seus certificados de formação, os alunos que mais se destacaram foram prestigiados e receberam um simbólico prêmio.

Na oportunidade, também foi realizado o sorteio de bonificação para os professores e duas bolsas de estudo integrais 100% para os alunos. Ryan Ferreira (Novo Nilo) e Antônio Fabrício (Mundo Novo) foram os sorteados e estudarão o Ensino Médio no Colégio das Irmãs de União.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou a importância do projeto. “Apostar na nossa Educação é apostar no futuro da nossa cidade! Estamos vendo colhendo os frutos de um trabalho que estamos realizando em parceria com toda a equipe da SEMED e isso é muito gratificante para nós. União está de parabéns!”, disse o gestor.

O secretário de Educação, Marcone Martins, também parabenizou aos participantes. “Nossa Educação tem se desenvolvido e avançado significativamente. Tanto no IDEB como no IOEB, que são médias nacionais, União aparece avançando e se destacando e isso é fruto de um trabalho em conjunto com uma equipe empenhada no melhor para nossa cidade. Estamos todos de parabéns!”, disse.