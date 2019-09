Gestão realiza ações em alusão ao Setembro Amarelo

A Prefeitura Municipal de União está realizando uma vasta programação em alusão ao Setembro Amarelo. O calendário de ações segue por todo o mês de setembro e contempla vários pontos do município.

Entre as ações, a gestão está realizando bate-papo nas escolas e nas Unidades Básicas de Saúde, blitz educativa, concurso de redação e concurso de desenho. As ações contam com o esforço das secretarias municipais de Saúde, Educação e Ação Social e Cidadania (SEMASC).

Setembro Amarelo

Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. O assunto que já foi um tabu muito maior, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de informação. O movimento Setembro Amarelo, mês mundial de prevenção do suicídio, iniciado em 2015, visa sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão.

Confira a programação: