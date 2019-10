Gestão promove curso de salgados para mulheres atendidas pelo Bolsa Família

Ao total, 15 pessoas que são atendidas pelo programa Bolsa Família no município foram beneficiadas com o curso de Salgados, ofertado pela gestão municipal, por meio das secretarias municipais de Ação Social e Cidadania (SEMASC) e Desenvolvimento, em parceria com o SENAC. A professora Alice Carvalho ministrou as aulas do curso.

O encerramento foi realizado nesta sexta-feira (04), com a entrega de certificados para todos as participantes. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, marcou presença e parabenizou a todos. “Mais uma turma que sai daqui pronta para exercer essa nova profissão e gerar mais renda para o sustento da família. É mais conhecimento e é mais aprendizado. Parabenizo a toda a equipe da SEMASC pelo esforço de sempre estar proporcionando essas oportunidades, que fazem a diferença na vida das pessoas”, citou o gestor.

O curso oferece uma oportunidade de geração de emprego e renda e o conhecimento específico para uma nova profissão. “É gratificante poder colaborar com estas pessoas, através do curso, que vai dar a elas uma nova oportunidade e mais conhecimento. A SEMASC vem buscando parcerias para ofertar mais cursos para a população unionense, especialmente as pessoas mais carentes e mais necessitadas”, citou a secretária, Martina Cavalcante.

O secretário de Desenvolvimento, França, também parabenizou as participantes. “É mais uma turma de futuras empreendedoras que sai daqui. Com este curso elas podem garantir um futuro melhor para si e para as suas famílias. Estamos felizes com os resultados e já buscando novas parcerias para novos cursos”, disse.