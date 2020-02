Gestão participa de reunião para reabertura do Centro Cirúrgico do HMU

Durante agendas em Teresina, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique esteve com o deputado estadual Georgiano Neto e a equipe da Saúde de União participando de reunião com o Secretário Estadual de Saúde, Florentino Neto.

O encontro teve o objetivo de tratar dos detalhes finais para resolução da abertura do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal (HMU). “Tem sido uma longa batalha para conseguirmos reabrir o Centro Cirúrgico de nosso hospital. Estamos resolvendo os detalhes finais para que em breve o local passe a funcionar com uma equipe preparada e ofertando mais atendimentos aos unionenses”, disse o gestor.

Mais obras para União

O prefeito também esteve na terça-feira (12/02), na CODEVASF, para assinar os documentos referentes à pavimentações que serão realizadas na localidade Volta dos Cadetes, no bairro São Francisco e na Vila Nova Conquista.