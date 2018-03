Gestão participa de encontro com empreendedores rurais no Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste reuniu na manhã desta quinta-feira (15) alguns empresários do agronegócio e empreendedores rurais do município de União para um balanço das ações do banco, no município. O secretário municipal de Desenvolvimento, Cleanto Silva, foi quem participou do encontro, representando a gestão municipal.

Na oportunidade, foram apresentados os números do ano de 2017 e as expectativas para 2018, o que deve superar o valor investido no ano anterior. Atualmente o banco investe na região através de financiamentos de projetos diversos setores, micro, pequeno e grande.

Na ocasião, Cleanto Silva, falou aos presentes sobre projetos e a atuação da gestão municipal. “A gestão municipal, através do prefeito Dr. Paulo Henrique, tem avançado no incentivo aos agricultores e empreendedores do município, sabemos da importância das parcerias feitas com o Banco do Nordeste e do apoio que o mesmo vem dando a todos os empreendedores unionenses. Estamos trabalhando também e buscando parcerias para projetos que possibilitem melhorias aos empreendedores rurais do nosso município”, disse.

