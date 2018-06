Gestão participa de audiência sobre assuntos relacionados à segurança

Realizou-se em União uma audiência pública na manhã desta quinta-feira (28). Na ocasião participaram autoridades políticas, policiais, comunicadores e a sociedade em geral. O encontro foi realizado na sedo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e teve o objetivo de debater temas importantes para a comunidade, em especial os assuntos relacionados á segurança pública.



Na oportunidade o advogado, Dr. Ítalo Vinícius, da procuradoria do município esteve representando a Prefeitura Municipal de União. Ele considerou que reuniões como esta são importantes para estreitar as relações entre as autoridades e a população. "Uma boa oportunidade para se encontrar gestores, autoridades e população. Assim temos a oportunidade de esclarecer diretamente como funciona a coisa pública”, citou.

Dr. Ítalo explicou aos presentes sobre o esforço da gestão municipal para a implantação de uma Guarda Municipal. “Um dos pontos que tratamos aqui foi sobre a Guarda Civil, que já vem se arrastando há mais de 10 anos. O prefeito, Dr. Paulo Henrique e o vice-prefeito Lauro Nery estão empenhados nisso, mas não é só dizer vamos fazer aqui um concurso e chamar tantos policiais, como vinham tentando fazer. É preciso sustentar esses policiais, é preciso oferecer o transporte, fazer treinamento e outras ações que precisam estar planejadas e é isto que estamos fazendo”, destaca.

Ascom