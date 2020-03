Gestão pagará parte do valor da passagem de estudantes para Teresina

Os estudantes de União que se deslocam diariamente para Teresina têm motivos para comemorar. O Projeto de Lei, 24/2019, de autoria da gestão municipal, liderada pelo prefeito Dr. Paulo Henrique, foi aprovado por unanimidade na última quinta-feira (05).



O projeto prevê o custeio de, no mínimo, 20% do valor da passagem do translado entre União e Teresina, para os alunos que moram em União e estão devidamente matriculados em cursos do ensino superior regular na capital.

Após aprovação dos vereadores do legislativo unionense, o projeto segue para sanção do prefeito municipal, Dr. Paulo Henrique. Após a sanção que será feita pelo gestor, o próximo passo é a organização de parcerias com empresas que oferecem o serviço de transporte.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, a aprovação do projeto representa uma grande conquista para União. “Estamos honrando mais um dos compromissos que fizemos com a população unionense. Nossa cidade jamais teve um projeto como este, que facilitará bastante a vida dos estudantes. É uma satisfação poder proporcionar este benefício e aproveito para agradecer aos vereadores, que aprovaram por unanimidade este projeto da nossa gestão”, disse o gestor.

A gestão divulgará em breve a data para o início do funcionamento do projeto e outros detalhes sobre o mesmo.