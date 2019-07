Gestão municipal realiza reforma na U. E. Padre Luís Brasileiro

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário de Educação, Marcone Martins, estiveram visitando na manhã desta quinta-feira (25) a Unidade Escolar Padre Luís Brasileiro. A escola está recebendo ampla reforma, obra que está sendo realizada com recursos próprios do município.

Durante a visita, os gestores conversaram com a equipe de pedreiros que está trabalhando no local. “É uma satisfação poder anunciar o início desta importante obra. A escola vinha precisando de uma melhoria e a prefeitura está realizando. Os recursos também são oriundos da arrecadação do IPTU municipal, por isso se faz importante pagar a taxa, pois a mesma é aplicada para melhorias”, disse o secretário, Marcone Martins.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, destacou a importância da reforma. “Autorizamos esta reforma, pois sabemos da necessidade que a escola tinha e com certeza será uma grande benefício para todos os alunos e professores. Esperamos que a obra seja finalizada dentro do prazo, para que a escola ofereça uma estrutura modernizada e mais digna neste próximo semestre”, informou o gestor.

A U. E. Padre Luís Brasileiro atende cerca de 500 alunos do 5º ao 9º ano e funciona nos turnos manhã e tarde.

Ascom