Gestão municipal realiza I Simpósio de Saúde Mental

A gestão municipal de União realizou na manhã desta quinta-feira (26) o I Simpósio de Saúde Mental. O evento, realizado no auditório do Centro Cultural de União, reuniu usuários do Centro de Atenção Psicossocial de União (CAPS), servidores municipais e a população em geral.

O Simpósio teve o objetivo de levar mais informações a cerca de temas relacionados à saúde mental, mitos e verdades sobre suicídio e maneiras de prevenção. Na oportunidade, os participantes presenciaram palestras ministradas pelos médicos: Dra. Dayse Castro (psiquiatra do Nasf), Dr. Matheus Gregório (psiquiatra do CAPS), Dr. Vinicius Santos (psiquiatra convidado) e Dra. Thayrine Pimentel (psicóloga e diretora do HMU).

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, marcou presença e falou da importância da campanha que vem sendo realizada em União. “O Setembro Amarelo está dando a oportunidade de refletirmos sobre diversos temas, em especial à Saúde Mental. É de grande importância todas as iniciativas que estão sendo feitas e não posso deixar de destacar o grande trabalho da Saúde e do CAPS”, disse.

A coordenadora do CAPS, Hildegarda Oliveira, também citou as ações da campanha. “É um mês voltado para essa conscientização da população sobre a prevenção ao suicídio. Estamos realizando essa campanha com o objetivo de levar conhecimento, de fazer o alerta e principalmente incentivar as pessoas que estejam passando por algum momento delicado a procurarem ajuda”, disse.