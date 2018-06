Gestão municipal participa de encontro sobre turismo em Teresina

A Prefeitura Municipal de União teve representação no encontro de gestores sobre a Instância de Governança Regional no Polo Turístico Teresina. Na oportunidade, a secretária municipal de Cultura e Turismo, Patrícia Costa, esteve acompanhada pelos assessores Eudes Ribeiro e Silvana Oliveira.



O evento aconteceu na sede da Associação Piauiense de Prefeitos (APPM) e contou ainda com a participação do secretário de Estado do Turismo, Bruno Correia Lima; da coordenadora Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo do Ministério do Turismo (MTur), Ana Carla Fernandes Moura; do deputado estadual Flávio Nogueira Júnior, além de representantes de outros municípios.

O secretário Bruno Correia Lima, falou sobre a importância do encontro. “Iremos ter como meta o foco em afinidades culturais, sociais e econômicas, tendo a participação dos setores público e privado para organizar, desenvolver e consolidar as atividades turísticas local e regional”, destaca o gestor, acrescentando ainda que após o Encontro, serão agendadas novas reuniões para tratar sobre os demais polos no Estado.

A secretária, Patrícia Costa, enfatizou as potencialidades de União. “Nossa cidade tem um grande potencial turístico e cultural e a gestão tem buscado fortalecer isso através de ações. Estamos aqui para colaborar com este encontro e para absolver também informações que poderemos estar levando para somar aos próximos projetos que estaremos desenvolvendo no município”, frisou.

SOBRE O ENCONTRO

A ideia é que cada Unidade Federada, região e município busque suas próprias alternativas de desenvolvimento, de acordo com suas realidades e especialidades. O que propõe o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil são diretrizes políticas e operacionais para orientar o processo do desenvolvimento turístico, com foco na regionalização.

Compõem o Polo Teresina os municípios de Altos, Beneditinos, Campo Maior, José de Freitas, Miguel Leão, Miguel Alves, Monsenhor Gil, Novo Santo Antônio, Pau D'Arco, Passagem Franca, Santa Cruz dos Milagres, Teresina e União.

Ascom