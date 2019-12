Gestão municipal implanta serviço de enfermagem obstetra

Mais uma conquista para a Saúde de União. A Prefeitura Municipal está implantando o serviço de enfermagem obstetra no Hospital Municipal de União (HMU). Com isso, o parto humanizado é um dos serviços que passará a ser ofertado a partir do dia 1º de janeiro de 2020.

Umareunião com os profissionais que atuarão na equipe foi realizada na manhã da última sexta-feira (06) e na ocasião, o prefeito, Dr. Paulo Henrique, o secretário de saúde Narcizo Chagas e a diretora do HMU, Thayrine Pimentel, conversaram e já acertaram os detalhes com os enfermeiros obstetras.

“É mais uma avanço importante para a nossa Saúde, especialmente para as futuras mamães da nossa cidade. Seguimos os trabalhos para melhorar, ofertar mais serviços e em breve inaugurarmos o novo Centro Cirúrgico”, disse o gestor.