Gestão investe para que Educação siga avançando e se torne referência

A gestão municipal vem buscando a implementação de medidas para que a Educação siga avançando e se torne referência. União, que tem registrado avanços nos índices educacionais, busca alcançar o padrão adotado no município de Sobral (CE), que hoje é referência para todo o Brasil.

No último sábado (29), a gestão realizou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, um encontro com a presença de todos os professores e gestores das escolas da rede municipal de ensino. Na ocasião, o secretário de Educação do município de Sobral (CE), Herbert Lima, esteve presente e compartilhou sobre as experiências vividas no município cearense. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário Marcone Martins, também marcaram presença.

Herbert Lima citou as medidas tomadas para o alcance do sucesso na Educação em Sobral. “Estou aqui para uma troca de experiências, já que União está passando por uma mudança importante na estrutura da política educacional como ocorreu em Sobral. Essas medidas são difíceis, requerem investimento econômico, apoio dos educadores, da gestão e da população, mas no fim elas se mostram de forma positiva e é sobre isso que falamos aqui”, explicou.

Ele também elogiou a iniciativa da gestão municipal, liderada pelo prefeito Dr. Paulo Henrique. “Tenho certeza que a gestão está concebendo ações que visam a valorização dos profissionais do magistério, plano de carreira e uma ação integrada de uma avaliação de aprendizagem, aquisição de novos materiais, novos equipamentos e isso demonstra um grande compromisso”, pontuou.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, reforçou o compromisso com os investimentos na Educação. “É uma enorme satisfação recebermos hoje aqui o secretário Herbert, que nos traz uma visão diferenciada sobre os próximos passos que daremos para seguirmos avançando com a qualidade da nossa Educação. Reafirmo aqui o compromisso em não medir esforços para que possamos alcançar os melhores resultados”, disse o gestor.

O secretário Marcone Martins também citou a importância da parceria com Sobral. “Sobral é referência e realizamos uma formação inicial com os nossos profissionais. Outras formações serão realizadas com os nossos profissionais e além disso não podemos deixar de destacar os investimentos em material didático de qualidade, reforma e ampliação de escolas e aquisição de materiais e equipamentos. A gestão tem tido um grande compromisso com o avanço da nossa Educação e isso nos dá mais folego para seguir com o trabalho”, citou.