Gestão inaugura estrada da comunidade Marajá dos Carneiros

Na tarde deste sábado (11), a gestão municipal realizou a inauguração da estrada que dá acesso à comunidade Marajá dos Carneiros, zona rural de União. A reforma da estrada era um sonho antigo daquelas famílias, que agora se tornou realidade.

Para marcar a data especial, uma solenidade foi realizada em frente à residência da família do Sr. Raimundo Chico. Além do ato solene, a gestão levou serviços sociais e de saúde, que foram ofertados gratuitamente à população local. A Educação também marcou presença no evento com Espaço Lúdico para crianças.

Durante o evento, o prefeito Dr. Paulo Henrique, destacou a importância da obra. “É mais uma grande conquista para esta comunidade e para União! A estrada vinha sendo bastante aguardada e conseguimos trazer esse benefício, com recursos próprios da gestão. Reafirmo aqui o nosso compromisso em fazer ainda mais pela região do Marajá”, disse o gestor.

O evento contou também com a presença do vereador Mascarenhas; dos secretários: Suely Medeiros (Esporte), Anderson Jardiel (Obras), Sérgio Motta (Gabinete), de servidores municipais e da população em geral.