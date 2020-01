Gestão faz renovação de contratos e atualização de portarias de 2º turno

A gestão municipal de União realizou, através da Secretaria Municipal de Educação, a cerimônia de renovação de contratos e atualização de portarias do segundo turno de professores efetivos da rede municipal de ensino.



O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira (30) no auditório do Centro Cultural Benedito Martins Napoleão do Rêgo, em União, e contou com a presença do prefeito Dr. Paulo Henrique, do secretário Marcone Martins e outras autoridades.

A solenidade foi direcionada aos professores celetistas que trabalharam em 2019 e aos professores efetivos que não acumulam cargos e que tem a partir de 10 anos de 40h ininterruptas.

Na oportunidade, o prefeito fez um pronunciamento aos presentes e explicou sobre as mudanças que vem sendo realizadas. “Estamos realizando mudanças necessárias para a melhoria da nossa Educação e para o avanço do nosso município. Precisamos ter consciência e pensar. Estamos lotando pessoas que passaram em concurso, processo seletivo... Não podemos colocar pessoas por escolha pessoal. Tenho visto a nossa educação pensando nas pessoas, nas famílias e nos alunos e é desta maneira que continuarei me portando”, citou.

O gestor reafirmou ainda o compromisso com os servidores e os estudantes. “Digo e repito! Não iremos fazer nada que a lei não permita. Quero reafirmar o respeito que temos pelos professores, pelos estudantes e seus familiares. Então estamos fazendo as coisas de maneira que a gestão trabalhe sempre pelo bem da população e repito, não faremos nada por cima da lei!”, destacou.

O secretário de Educação, Marcone Martins, reafirmou o compromisso em fazer mais pela Educação. "Estamos trabalhando dia e noite para fortalecer a nossa Educação. As mudanças que estamos realizando vão proporcionar a melhoria do nosso ensino e com isso dar oportunidades a outras pessoas. A gestão tem trabalho de forma impessoal e acreditamos que é a melhor maneira de se trabalhar pelo bem de todos. Reafirmamos o nosso compromisso com a Educação", disse.