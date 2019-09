Gestão divulga calendário de ações do Acessuas Trabalho

A Prefeitura Municipal de União, através das secretarias municipais de Ação Social e Cidadania e Saúde, divulgaram o calendário de eventos relacionados ao projeto Acessuas Trabalho neste mês de setembro.

As zonas urbana e rural do município estão sendo contempladas com a realização de palestras e simulados. Estas ações ofertam capacitação, conhecimento e também incentivam os jovens ao empreendedorismo e ao mercado de trabalho.

Acessuas Trabalho

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego.

As ações de Inclusão Produtiva compreendem a qualificação técnico-profissional; a intermediação pública de mão-de-obra; o apoio ao microempreendedor individual e à economia solidária; o acesso a direitos sociais relativas ao trabalho (formalização do trabalho); articulação com comerciantes e empresários locais para mapeamento e fomento de oportunidades, entre outros.