Gestão acompanha obras de ampliação e reformas em escolas da rede municipal



A gestão municipal de União segue com investimentos na Educação do município. Além dos investimentos na qualificação dos profissionais, algumas escolas estão recebendo reformas, ampliações e adequações.



O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário de Educação, Marcone Martins, estão acompanhando de perto os trabalhos que vem sendo realizados nas escolas, algumas na zona urbana e outras na zona rural.



Para o prefeito, as reformas vão proporcionar uma estrutura mais digna aos professores e alunos. "Nosso objetivo é ofertar um espaço mais amplo, com mais estrutura que atenda às necessidades dos nossos professores e alunos. Algumas dessas escolas estão em regiões populosas e necessitavam de ampliação e outras necessitavam de adequações, o que estamos realizando", disse o gestor.



O secretário Marcone Martins, destacou os avanços da Educação. "Cuidar da estrutura das nossas escolas é cuidar da nossa gente, é honrar o compromisso com a qualidade da nossa Educação. Estamos satisfeitos e seguimos realizando adequações nas estruturas de nossas escolas, afim de ampliar os investimentos na área", disse.



Veja abaixo as melhorias realizadas:



Melhoramentos: pintura, retalhamento, parte hidráulica e elétrica, além de melhorias estruturais.



- U. E. Walter Alencar

- U. E. Rafael Capuchu Magalhães

- U. E. José Pereira da Silva

- U. E. Expedito Medeiros



Todas já em pleno funcionamento.



Reforma e/ou ampliação



- U. E. Lilásia Marques Lobão

- U. E. José Ricardo



Serão entregues ainda este mês à população.