Gestão acerta detalhes para a realização do I Festival da Cana

Na tarde desta terça-feira (03), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique esteve na sede do Grupo Olho D’Água (COMVAP) participando de reunião com o Diretor Industrial, Dr. Luís Fernando Melo.

O objetivo do encontro foi tratar dos detalhes para a realização do I Festival da Cana, que acontece no dia 14 de dezembro em União. Durante a reunião, o gestor esteve acompanhado pelos secretários: Amaury Rachid (Agricultura), França (Desenvolvimento) e Sérgio Motta (Gabinete).

O evento será realizado através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o grupo empresarial com o objetivo de mostrar a potencialidade agrícola do município e de forma especial, a importância da atuação do grupo COMVAP, que atualmente é um dos maiores produtores de cana de açúcar do país, fomentando a economia do município.

Sobre o Festival

O I Festival da Cana acontecerá no dia 14 de dezembro na Praça de Eventos, localizada no centro de União, próximo à Praça do Mercado e contará com vasta programação, começando nas primeiras horas da manhã e seguindo por todo o dia.

Durante o dia, a população unionense poderá participar de cursos e oficinas sobre empreendedorismo, gestão e conservação ambiental, além de contar com a oferta de serviços nas áreas da Saúde, Educação e Social. A programação será encerrada a noite com shows musicais.

A PROGRAMAÇÃO COMPLETA SERÁ DIVULGADA EM BREVE!