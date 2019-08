Gestantes participam de encontro e recebem massagem indiana

Na manhã desta terça-feira (13), o grupo de Gestantes que fazem parte do Programa Criança Feliz, participou de um encontro especial no CRAS I. Na oportunidade, elas receberam a massagem shantala, uma técnica indiana de relaxamento que trás muitos benefícios tanto para as gestantes, como para os bebês recém nascidos.

Em União, o Programa Criança Feliz é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC). Atualmente são atendidas 25 gestantes que recebem acompanhamento e orientações.

A Secretária, Martina Cavalcante, esteve marcando presença no encontro representando o prefeito, Dr. Paulo Henrique, e destacou a importância do acompanhamento às futuras mamães. “São muitos os benefícios! É um programa que vem sendo desenvolvido desde 2017 e que já trouxe muitos frutos positivos aqui em União. É um programa que proporciona um cuidado integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida”, explicou.