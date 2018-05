Forrozão Quente e Arrochado apresenta: Mastruz Com Leite em União

Neste sábado (19), a Banda de forró Mastruz Com Leite volta a União para mais uma grande apresentação com seus melhores sucessos, que fizeram histórias na vida de muitas pessoas, em agosto do ano passado a banda viveu um momento de muita emoção durante apresentação no Balão Hall, onde fãs cantaram em um momento de queda de energia, levando os cantores a mais pura paixão pelo seu público. Neste sábado o show será bem mais emocionante, garante a organização do evento.



O evento que acontece na localidade Morro do Pires às 22 horas, promete muito forró e conta com a participação do cantor unionense Chikinho do Forró, que também é fã de carteirinha da banda Mastruz Com Leite, ainda participação do Zé Pinguelo. O público vai poder contar com palco especial, muita segurança, gente bonita, bebidas quentes e muita cerveja gelada. Você pode adquirir seu ingresso mais barato ainda no bar do Chikinho do Forró por apenas R$ 25,00.

Ossian Mello