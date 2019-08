Fornecimento de energia será regularizado na região das 'Traqueiras'

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, assinou na manhã desta sexta-feira (02) o termo de anuência que autoriza a execução do projeto regularização do fornecimento de energia elétrica nas residências do bairro São Rafael, popularmente conhecido como ‘Tranqueiras’, na região da Vila Nova Conquista.

O documento foi assinado na sede da Cepisa Equatorial, em Teresina. A iniciativa da gestão municipal resulta na realização de uma reivindicação antiga das famílias residentes naquela região, que vinham sofrendo por vários anos com as famosas ‘gambiarras’.

“Mais uma conquista para União, em especial para as famílias de toda aquela região. Agora, com a regularização que será feita pela Equatorial, aquelas famílias vão dizer adeus às gambiarras. Seguimos em busca de melhorias para aquela região”, destacou o prefeito.